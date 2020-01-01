Токеномика на First Digital USD (FDUSD) Открийте ключова информация за First Digital USD (FDUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за First Digital USD (FDUSD) First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui. Официален уебсайт: https://firstdigitallabs.com/ Бяла книга: https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u Купете FDUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за First Digital USD (FDUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за First Digital USD (FDUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.0147 $ 1.0147 $ 1.0147 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 Текуща цена: $ 0.9981 $ 0.9981 $ 0.9981 Научете повече за цената на First Digital USD (FDUSD)

Токеномика на First Digital USD (FDUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на First Digital USD (FDUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FDUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FDUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FDUSD, разгледайте цената в реално време на токените FDUSD!

История на цените на First Digital USD (FDUSD) Анализирането на историята на цените на FDUSD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FDUSD сега!

Прогноза за цената за FDUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме FDUSD? Нашата страница за прогноза за цената FDUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FDUSD сега!

