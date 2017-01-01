Токеномика на Fortune Cat (FCAT) Открийте ключова информация за Fortune Cat (FCAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fortune Cat (FCAT) Fortune Cat is a blockchain-powered game on Telegram that combines engaging gameplay with earning opportunities in the form of TON and FCAT tokens. Since 2017, traditional games under the Idle brand have grown significantly, attracting players worldwide. Inspired by these games, Fortune Cat harnesses blockchain technology to create a decentralized empire of virtual cats where players can raise, trade, and earn in a vibrant ecosystem Официален уебсайт: https://fortunecat.app/ Бяла книга: https://fortune-cat.gitbook.io/fortunecat.app Изследовател на блокове: https://tonviewer.com/EQCw-QrB8KNGQsAQk-FdEo3FidYb6s6X_N6FU1Pqoy8VHOdR Купете FCAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Fortune Cat (FCAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fortune Cat (FCAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 120 $ 120 $ 120 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.0000023 $ 0.0000023 $ 0.0000023 Научете повече за цената на Fortune Cat (FCAT)

Токеномика на Fortune Cat (FCAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fortune Cat (FCAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FCAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FCAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FCAT, разгледайте цената в реално време на токените FCAT!

Как да купя FCAT Интересувате се да добавите Fortune Cat (FCAT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FCAT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FCAT в MEXC сега!

История на цените на Fortune Cat (FCAT) Анализирането на историята на цените на FCAT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FCAT сега!

Прогноза за цената за FCAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме FCAT? Нашата страница за прогноза за цената FCAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FCAT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!