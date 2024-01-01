Токеномика на Fractal Bitcoin (FB) Открийте ключова информация за Fractal Bitcoin (FB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fractal Bitcoin (FB) Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles. Официален уебсайт: https://fractalbitcoin.io Бяла книга: https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566 Изследовател на блокове: https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/ Купете FB сега!

Токеномика и анализ на цената за Fractal Bitcoin (FB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fractal Bitcoin (FB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.67M $ 23.67M $ 23.67M Общо предлагане: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Циркулиращо предлагане: $ 61.85M $ 61.85M $ 61.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 80.37M $ 80.37M $ 80.37M Рекорд за всички времена: $ 29.01 $ 29.01 $ 29.01 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 Текуща цена: $ 0.3827 $ 0.3827 $ 0.3827 Научете повече за цената на Fractal Bitcoin (FB)

Токеномика на Fractal Bitcoin (FB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fractal Bitcoin (FB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FB, разгледайте цената в реално време на токените FB!

Как да купя FB Интересувате се да добавите Fractal Bitcoin (FB) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FB, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FB в MEXC сега!

История на цените на Fractal Bitcoin (FB) Анализирането на историята на цените на FB помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FB сега!

Прогноза за цената за FB Искате ли да знаете какъв път може да поеме FB? Нашата страница за прогноза за цената FB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FB сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!