Информация за FAT NIGGA SEASON (FAT) FAT NIGGA SEASON is a hip-hop and Black community subculture meme. Официален уебсайт: https://fatniggaseason.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/5LJMJyR8MtAkbtpf8kFUV7S9oFG3xaGDdcnFxYt9pump Купете FAT сега!

Токеномика и анализ на цената за FAT NIGGA SEASON (FAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FAT NIGGA SEASON (FAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Рекорд за всички времена: $ 0.02599 $ 0.02599 $ 0.02599 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002511917652568503 $ 0.002511917652568503 $ 0.002511917652568503 Текуща цена: $ 0.003372 $ 0.003372 $ 0.003372 Научете повече за цената на FAT NIGGA SEASON (FAT)

Токеномика на FAT NIGGA SEASON (FAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FAT NIGGA SEASON (FAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FAT, разгледайте цената в реално време на токените FAT!

Как да купя FAT Интересувате се да добавите FAT NIGGA SEASON (FAT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FAT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FAT в MEXC сега!

История на цените на FAT NIGGA SEASON (FAT) Анализирането на историята на цените на FAT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FAT сега!

Прогноза за цената за FAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме FAT? Нашата страница за прогноза за цената FAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FAT сега!

