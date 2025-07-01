Токеномика на FARTCOIN (FARTCOIN)
Информация за FARTCOIN (FARTCOIN)
Fartcoin is a MEME token on the SOL chain.
Токеномика и анализ на цената за FARTCOIN (FARTCOIN)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FARTCOIN (FARTCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на FARTCOIN (FARTCOIN)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените FARTCOIN. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Fartcoin is a meme project on Solana. Below is a comprehensive analysis of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms, based on the latest available data.
1. Issuance Mechanism
- Total Supply:
The total supply of Fartcoin is 1,000,000,000 (1 billion) tokens.
- Issuance Model:
All tokens appear to have been issued at genesis, with no evidence of ongoing emissions or inflation. The circulating supply matches the total supply, indicating that all tokens are unlocked and available for trading.
|Metric
|Value
|Total Supply
|1,000,000,000
|Circulating Supply
|1,000,000,000
The circulating supply has remained constant at 1 billion tokens from July 1, 2025, through July 7, 2025, with no indication of additional minting or burning during this period.
2. Allocation Mechanism
- Allocation Details:
There is no detailed breakdown of allocation (e.g., team, community, investors, ecosystem) available in the current data. The fact that 100% of the supply is circulating suggests either a fair launch or immediate distribution to the public, with no vesting or reserved allocations.
3. Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use:
As a meme token, Fartcoin’s primary use is speculative trading and community engagement. There is no evidence of utility functions such as governance, staking, or protocol fee sharing.
- Incentives:
No explicit incentive mechanisms (such as staking rewards, liquidity mining, or yield farming) are documented. The main incentive for holding or trading Fartcoin is likely price appreciation driven by community activity and market speculation.
4. Locking Mechanism
- Locking/Unlocking:
There is no locking mechanism in place. All tokens are fully unlocked and liquid. There are no vesting contracts, staking locks, or time-based restrictions on transfers.
5. Unlocking Time
- Unlock Schedule:
There is no unlock schedule. All tokens are already unlocked and in circulation.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|1,000,000,000 tokens, all issued at genesis
|Allocation
|No breakdown available; 100% circulating
|Usage
|Meme token; speculative trading, community engagement
|Incentives
|None documented; no staking, yield, or protocol rewards
|Locking
|None; all tokens are liquid
|Unlocking
|No vesting or unlock schedule; all tokens are unlocked
Implications and Context
- Transparency:
The lack of allocation and vesting data is typical for meme tokens, especially those launched on platforms like Solana with a focus on viral community engagement rather than structured tokenomics.
- Market Dynamics:
With all tokens in circulation, price action is entirely driven by market demand and community sentiment, with no future unlocks to create supply shocks.
- Risks:
The absence of utility and incentives means Fartcoin’s value is highly speculative and subject to rapid shifts in market sentiment.
Conclusion
Fartcoin’s token economics are extremely simple: all tokens are issued and unlocked, with no vesting, locking, or structured incentives. This model is common among meme coins, prioritizing immediate liquidity and community-driven trading over long-term economic design. Investors should be aware that such tokens are highly speculative and lack mechanisms to support sustainable value accrual beyond market hype.
Токеномика на FARTCOIN (FARTCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на FARTCOIN (FARTCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой FARTCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой FARTCOIN токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на FARTCOIN, разгледайте цената в реално време на токените FARTCOIN!
Как да купя FARTCOIN
Интересувате се да добавите FARTCOIN (FARTCOIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FARTCOIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на FARTCOIN (FARTCOIN)
Анализирането на историята на цените на FARTCOIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за FARTCOIN
Искате ли да знаете какъв път може да поеме FARTCOIN? Нашата страница за прогноза за цената FARTCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Купете FARTCOIN (FARTCOIN)
Сума
1 FARTCOIN = 1.03633 USD