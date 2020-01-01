Токеномика на Fartboy (FARTBOY) Открийте ключова информация за Fartboy (FARTBOY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fartboy (FARTBOY) Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold. Официален уебсайт: https://www.fartboysol.com Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/y1AZt42vceCmStjW4zetK3VoNarC1VxJ5iDjpiupump Купете FARTBOY сега!

Токеномика и анализ на цената за Fartboy (FARTBOY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fartboy (FARTBOY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.64M $ 22.64M $ 22.64M Общо предлагане: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M Циркулиращо предлагане: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.64M $ 22.64M $ 22.64M Рекорд за всички времена: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 Текуща цена: $ 0.02265 $ 0.02265 $ 0.02265 Научете повече за цената на Fartboy (FARTBOY)

Токеномика на Fartboy (FARTBOY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fartboy (FARTBOY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FARTBOY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FARTBOY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FARTBOY, разгледайте цената в реално време на токените FARTBOY!

Как да купя FARTBOY Интересувате се да добавите Fartboy (FARTBOY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FARTBOY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FARTBOY в MEXC сега!

История на цените на Fartboy (FARTBOY) Анализирането на историята на цените на FARTBOY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FARTBOY сега!

Прогноза за цената за FARTBOY Искате ли да знаете какъв път може да поеме FARTBOY? Нашата страница за прогноза за цената FARTBOY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FARTBOY сега!

