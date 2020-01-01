Токеномика на Harvest Finance (FARM) Открийте ключова информация за Harvest Finance (FARM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Harvest Finance (FARM) Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations. Официален уебсайт: https://harvest.finance/ Бяла книга: https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D Купете FARM сега!

Токеномика и анализ на цената за Harvest Finance (FARM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Harvest Finance (FARM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.39M $ 19.39M $ 19.39M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 672.18K $ 672.18K $ 672.18K FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 490.86 $ 490.86 $ 490.86 Най-ниска стойност за целия период: $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 Текуща цена: $ 28.84 $ 28.84 $ 28.84 Научете повече за цената на Harvest Finance (FARM)

Токеномика на Harvest Finance (FARM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Harvest Finance (FARM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FARM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FARM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FARM, разгледайте цената в реално време на токените FARM!

История на цените на Harvest Finance (FARM) Анализирането на историята на цените на FARM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FARM сега!

Прогноза за цената за FARM Искате ли да знаете какъв път може да поеме FARM? Нашата страница за прогноза за цената FARM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FARM сега!

