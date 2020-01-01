Токеномика на Farcana (FAR) Открийте ключова информация за Farcana (FAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Farcana (FAR) $FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement. Официален уебсайт: https://www.farcana.com Бяла книга: https://docsend.com/view/wh2xg3jpfi4n8mhf Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x5F32AbeeBD3c2fac1E7459A27e1AE9f1C16ccccA Купете FAR сега!

Токеномика и анализ на цената за Farcana (FAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Farcana (FAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 743.31K $ 743.31K $ 743.31K Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 3.91B $ 3.91B $ 3.91B FDV (оценка при пълна реализация): $ 950.00K $ 950.00K $ 950.00K Рекорд за всички времена: $ 0.0146 $ 0.0146 $ 0.0146 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 Текуща цена: $ 0.00019 $ 0.00019 $ 0.00019 Научете повече за цената на Farcana (FAR)

Токеномика на Farcana (FAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Farcana (FAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FAR, разгледайте цената в реално време на токените FAR!

Как да купя FAR Интересувате се да добавите Farcana (FAR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FAR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FAR в MEXC сега!

История на цените на Farcana (FAR) Анализирането на историята на цените на FAR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FAR сега!

Прогноза за цената за FAR Искате ли да знаете какъв път може да поеме FAR? Нашата страница за прогноза за цената FAR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FAR сега!

