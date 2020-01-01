Токеномика на FANC (FANC) Открийте ключова информация за FANC (FANC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FANC (FANC) fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance. Официален уебсайт: https://fanc.io/ Бяла книга: https://fanc-1.gitbook.io/fanc-whitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xbB126042235E6bD38B17744cb31a8bF4A206c045 Купете FANC сега!

Токеномика и анализ на цената за FANC (FANC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FANC (FANC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Рекорд за всички времена: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 Текуща цена: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 Научете повече за цената на FANC (FANC)

Токеномика на FANC (FANC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FANC (FANC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FANC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FANC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FANC, разгледайте цената в реално време на токените FANC!

Как да купя FANC Интересувате се да добавите FANC (FANC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FANC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FANC в MEXC сега!

История на цените на FANC (FANC) Анализирането на историята на цените на FANC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FANC сега!

Прогноза за цената за FANC Искате ли да знаете какъв път може да поеме FANC? Нашата страница за прогноза за цената FANC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FANC сега!

