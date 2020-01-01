Токеномика на Medifakt (FAKT) Открийте ключова информация за Medifakt (FAKT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Medifakt (FAKT) Medifakt will use a combination of IoT + Blockchain + AI, the combination these technologies will enhance the security of the collected data through IoT devices and feeding them to a decentralized network built on Polkadot network. This will ensure the real world data collected through these medical devices will solve the transparency in healthcare costs in drug developemnt, payments and insurance premiums. Along with that medifakt will aim use advanced machine learning capabilities to support the patient healthcare outcomes and a more secured and compliant way. Официален уебсайт: https://medifakt.com/ Бяла книга: https://medifakt.network/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x0262E9374E95B9667B78136C3897Cb4e4Ef7f0c2 Купете FAKT сега!

Токеномика и анализ на цената за Medifakt (FAKT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Medifakt (FAKT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 313.20K $ 313.20K $ 313.20K Рекорд за всички времена: $ 0.024 $ 0.024 $ 0.024 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000173569606735217 $ 0.000173569606735217 $ 0.000173569606735217 Текуща цена: $ 0.0003132 $ 0.0003132 $ 0.0003132 Научете повече за цената на Medifakt (FAKT)

Токеномика на Medifakt (FAKT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Medifakt (FAKT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FAKT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FAKT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FAKT, разгледайте цената в реално време на токените FAKT!

История на цените на Medifakt (FAKT) Анализирането на историята на цените на FAKT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FAKT сега!

Прогноза за цената за FAKT Искате ли да знаете какъв път може да поеме FAKT? Нашата страница за прогноза за цената FAKT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FAKT сега!

