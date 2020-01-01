Токеномика на Defactor (FACTR) Открийте ключова информация за Defactor (FACTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Defactor (FACTR) Defactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds. Официален уебсайт: https://defactor.com/ Бяла книга: https://defactor.docsend.com/view/ndqzghfjjat5a5ik Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xe0bCEEF36F3a6eFDd5EEBFACD591423f8549B9D5 Купете FACTR сега!

Токеномика и анализ на цената за Defactor (FACTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Defactor (FACTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Общо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 126.94M $ 126.94M $ 126.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.38M $ 8.38M $ 8.38M Рекорд за всички времена: $ 0.247 $ 0.247 $ 0.247 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.027924 $ 0.027924 $ 0.027924 Научете повече за цената на Defactor (FACTR)

Токеномика на Defactor (FACTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Defactor (FACTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FACTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FACTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FACTR, разгледайте цената в реално време на токените FACTR!

Как да купя FACTR Интересувате се да добавите Defactor (FACTR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FACTR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FACTR в MEXC сега!

История на цените на Defactor (FACTR) Анализирането на историята на цените на FACTR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FACTR сега!

Прогноза за цената за FACTR Искате ли да знаете какъв път може да поеме FACTR? Нашата страница за прогноза за цената FACTR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FACTR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!