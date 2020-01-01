Токеномика на EYWA (EYWA) Открийте ключова информация за EYWA (EYWA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EYWA (EYWA) EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens. Официален уебсайт: https://eywa.fi/ Бяла книга: https://docs.crosscurve.fi Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x8cb8C4263EB26b2349d74ea2cB1B27bc40709e12 Купете EYWA сега!

Токеномика и анализ на цената за EYWA (EYWA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EYWA (EYWA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 444.62K $ 444.62K $ 444.62K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 99.91M $ 99.91M $ 99.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M Рекорд за всички времена: $ 0.225 $ 0.225 $ 0.225 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004466820290085577 $ 0.004466820290085577 $ 0.004466820290085577 Текуща цена: $ 0.00445 $ 0.00445 $ 0.00445 Научете повече за цената на EYWA (EYWA)

Токеномика на EYWA (EYWA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EYWA (EYWA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EYWA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EYWA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EYWA, разгледайте цената в реално време на токените EYWA!

Как да купя EYWA Интересувате се да добавите EYWA (EYWA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EYWA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате EYWA в MEXC сега!

История на цените на EYWA (EYWA) Анализирането на историята на цените на EYWA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EYWA сега!

Прогноза за цената за EYWA Искате ли да знаете какъв път може да поеме EYWA? Нашата страница за прогноза за цената EYWA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EYWA сега!

