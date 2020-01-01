Токеномика на EXPERT MONEY (EXPERT) Открийте ключова информация за EXPERT MONEY (EXPERT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EXPERT MONEY (EXPERT) World's First Youtube Community Token. Официален уебсайт: https://www.experttoken.xyz Бяла книга: https://www.experttoken.xyz/assets/pdf/EXPERT_MONEY.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/H7VfCzzPJvnqfs1b8uA9uUuVjXiYfzAUDw5gmyV9pump Купете EXPERT сега!

Токеномика и анализ на цената за EXPERT MONEY (EXPERT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EXPERT MONEY (EXPERT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 526.32K $ 526.32K $ 526.32K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 729.99M $ 729.99M $ 729.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 721.00K $ 721.00K $ 721.00K Рекорд за всички времена: $ 0.004189 $ 0.004189 $ 0.004189 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00011434932952296 $ 0.00011434932952296 $ 0.00011434932952296 Текуща цена: $ 0.000721 $ 0.000721 $ 0.000721 Научете повече за цената на EXPERT MONEY (EXPERT)

Токеномика на EXPERT MONEY (EXPERT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EXPERT MONEY (EXPERT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EXPERT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EXPERT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EXPERT, разгледайте цената в реално време на токените EXPERT!

Как да купя EXPERT Интересувате се да добавите EXPERT MONEY (EXPERT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EXPERT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате EXPERT в MEXC сега!

История на цените на EXPERT MONEY (EXPERT) Анализирането на историята на цените на EXPERT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EXPERT сега!

Прогноза за цената за EXPERT Искате ли да знаете какъв път може да поеме EXPERT? Нашата страница за прогноза за цената EXPERT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EXPERT сега!

