Цената в реално време на Exotic Markets днес е 0.7857 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за EXO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на EXO в MEXC сега.

Exotic Markets Лого

Exotic Markets цена(EXO)

1 EXO към USD - цена в реално време:

$0.7848
$0.7848$0.7848
-4.84%1D
USD
Exotic Markets (EXO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:27:01 (UTC+8)

Информация за цената за Exotic Markets (EXO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.7027
$ 0.7027$ 0.7027
24-часов нисък
$ 0.8401
$ 0.8401$ 0.8401
24-часов висок

$ 0.7027
$ 0.7027$ 0.7027

$ 0.8401
$ 0.8401$ 0.8401

--
----

--
----

-5.33%

-4.84%

-43.19%

-43.19%

Цената в реално време за Exotic Markets (EXO) е$ 0.7857. През последните 24 часа EXO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.7027 до най-висока стойност $ 0.8401, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EXO е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EXO има промяна от -5.33% за последния час, -4.84% за 24 часа и -43.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Exotic Markets (EXO)

--
----

$ 56.60K
$ 56.60K$ 56.60K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Текущата пазарна капитализация на Exotic Markets е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 56.60K. Циркулиращото предлагане на EXO е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.

История на цените за Exotic Markets (EXO) USD

Проследете промените в цените за Exotic Markets днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.039916-4.84%
30 дни$ -1.8233-69.89%
60 дни$ -4.2143-84.29%
90 дни$ -4.2143-84.29%
Exotic Markets Промяна на цената днес

Днес EXO регистрира промяна от $ -0.039916 (-4.84%), отразяваща последната му пазарна активност.

Exotic Markets 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -1.8233 (-69.89%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Exotic Markets 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни EXO отбеляза промяна на $ -4.2143 (-84.29%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Exotic Markets 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -4.2143 (-84.29%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Exotic Markets (EXO) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Exotic Markets сега.

Какво е Exotic Markets (EXO)

Option and Derivatives infrastructure on Solana.

Exotic Markets се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Exotic Markets инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете EXO наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Exotic Markets в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Exotic Markets купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Exotic Markets (USD)

Колко ще струва Exotic Markets (EXO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Exotic Markets (EXO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Exotic Markets.

Проверете прогнозата за цената за Exotic Markets сега!

Токеномика на Exotic Markets (EXO)

Разбирането на токеномиката на Exotic Markets (EXO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените EXO сега!

Как да купя Exotic Markets (EXO)

Търсите как да купите Exotic Markets? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Exotic Markets от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

EXO към местни валути

1 Exotic Markets(EXO) към VND
20,675.6955
1 Exotic Markets(EXO) към AUD
A$1.202121
1 Exotic Markets(EXO) към GBP
0.597132
1 Exotic Markets(EXO) към EUR
0.675702
1 Exotic Markets(EXO) към USD
$0.7857
1 Exotic Markets(EXO) към MYR
RM3.292083
1 Exotic Markets(EXO) към TRY
33.038685
1 Exotic Markets(EXO) към JPY
¥120.9978
1 Exotic Markets(EXO) към ARS
ARS$1,140.341409
1 Exotic Markets(EXO) към RUB
63.476703
1 Exotic Markets(EXO) към INR
69.77016
1 Exotic Markets(EXO) към IDR
Rp13,094.994762
1 Exotic Markets(EXO) към PHP
46.136304
1 Exotic Markets(EXO) към EGP
￡E.37.108611
1 Exotic Markets(EXO) към BRL
R$4.219209
1 Exotic Markets(EXO) към CAD
C$1.09998
1 Exotic Markets(EXO) към BDT
96.106824
1 Exotic Markets(EXO) към NGN
1,137.041469
1 Exotic Markets(EXO) към COP
$3,045.341772
1 Exotic Markets(EXO) към ZAR
R.13.624038
1 Exotic Markets(EXO) към UAH
32.960115
1 Exotic Markets(EXO) към TZS
T.Sh.1,935.218385
1 Exotic Markets(EXO) към VES
Bs173.6397
1 Exotic Markets(EXO) към CLP
$740.1294
1 Exotic Markets(EXO) към PKR
Rs220.695273
1 Exotic Markets(EXO) към KZT
416.373858
1 Exotic Markets(EXO) към THB
฿25.464537
1 Exotic Markets(EXO) към TWD
NT$24.175989
1 Exotic Markets(EXO) към AED
د.إ2.883519
1 Exotic Markets(EXO) към CHF
Fr0.62856
1 Exotic Markets(EXO) към HKD
HK$6.104889
1 Exotic Markets(EXO) към AMD
֏300.68739
1 Exotic Markets(EXO) към MAD
.د.م7.267725
1 Exotic Markets(EXO) към MXN
$14.590449
1 Exotic Markets(EXO) към SAR
ريال2.946375
1 Exotic Markets(EXO) към ETB
Br121.170654
1 Exotic Markets(EXO) към KES
KSh101.504583
1 Exotic Markets(EXO) към JOD
د.أ0.5570613
1 Exotic Markets(EXO) към PLN
2.899233
1 Exotic Markets(EXO) към RON
лв3.464937
1 Exotic Markets(EXO) към SEK
kr7.46415
1 Exotic Markets(EXO) към BGN
лв1.327833
1 Exotic Markets(EXO) към HUF
Ft264.364479
1 Exotic Markets(EXO) към CZK
16.586127
1 Exotic Markets(EXO) към KWD
د.ك0.2404242
1 Exotic Markets(EXO) към ILS
2.553525
1 Exotic Markets(EXO) към BOB
Bs5.429187
1 Exotic Markets(EXO) към AZN
1.33569
1 Exotic Markets(EXO) към TJS
SM7.236297
1 Exotic Markets(EXO) към GEL
2.129247
1 Exotic Markets(EXO) към AOA
Kz720.164763
1 Exotic Markets(EXO) към BHD
.د.ب0.2954232
1 Exotic Markets(EXO) към BMD
$0.7857
1 Exotic Markets(EXO) към DKK
kr5.083479
1 Exotic Markets(EXO) към HNL
L20.679624
1 Exotic Markets(EXO) към MUR
35.937918
1 Exotic Markets(EXO) към NAD
$13.576896
1 Exotic Markets(EXO) към NOK
kr7.951284
1 Exotic Markets(EXO) към NZD
$1.367118
1 Exotic Markets(EXO) към PAB
B/.0.7857
1 Exotic Markets(EXO) към PGK
K3.307797
1 Exotic Markets(EXO) към QAR
ر.ق2.859948
1 Exotic Markets(EXO) към RSD
дин.79.90569
1 Exotic Markets(EXO) към UZS
soʻm9,466.262883
1 Exotic Markets(EXO) към ALL
L65.849517
1 Exotic Markets(EXO) към ANG
ƒ1.406403
1 Exotic Markets(EXO) към AWG
ƒ1.406403
1 Exotic Markets(EXO) към BBD
$1.5714
1 Exotic Markets(EXO) към BAM
KM1.319976
1 Exotic Markets(EXO) към BIF
Fr2,324.1006
1 Exotic Markets(EXO) към BND
$1.02141
1 Exotic Markets(EXO) към BSD
$0.7857
1 Exotic Markets(EXO) към JMD
$126.230562
1 Exotic Markets(EXO) към KHR
3,155.418342
1 Exotic Markets(EXO) към KMF
Fr334.7082
1 Exotic Markets(EXO) към LAK
17,080.434441
1 Exotic Markets(EXO) към LKR
රු239.465646
1 Exotic Markets(EXO) към MDL
L13.27833
1 Exotic Markets(EXO) към MGA
Ar3,539.18565
1 Exotic Markets(EXO) към MOP
P6.293457
1 Exotic Markets(EXO) към MVR
12.02121
1 Exotic Markets(EXO) към MWK
MK1,364.061627
1 Exotic Markets(EXO) към MZN
MT50.20623
1 Exotic Markets(EXO) към NPR
रु111.553686
1 Exotic Markets(EXO) към PYG
5,572.1844
1 Exotic Markets(EXO) към RWF
Fr1,141.6221
1 Exotic Markets(EXO) към SBD
$6.466311
1 Exotic Markets(EXO) към SCR
10.905516
1 Exotic Markets(EXO) към SRD
$30.24945
1 Exotic Markets(EXO) към SVC
$6.874875
1 Exotic Markets(EXO) към SZL
L13.631895
1 Exotic Markets(EXO) към TMT
m2.74995
1 Exotic Markets(EXO) към TND
د.ت2.3076009
1 Exotic Markets(EXO) към TTD
$5.319189
1 Exotic Markets(EXO) към UGX
Sh2,737.3788
1 Exotic Markets(EXO) към XAF
Fr447.0633
1 Exotic Markets(EXO) към XCD
$2.12139
1 Exotic Markets(EXO) към XOF
Fr447.0633
1 Exotic Markets(EXO) към XPF
Fr80.9271
1 Exotic Markets(EXO) към BWP
P10.559808
1 Exotic Markets(EXO) към BZD
$1.579257
1 Exotic Markets(EXO) към CVE
$74.869353
1 Exotic Markets(EXO) към DJF
Fr139.0689
1 Exotic Markets(EXO) към DOP
$50.355513
1 Exotic Markets(EXO) към DZD
د.ج102.117429
1 Exotic Markets(EXO) към FJD
$1.775682
1 Exotic Markets(EXO) към GNF
Fr6,831.6615
1 Exotic Markets(EXO) към GTQ
Q6.026319
1 Exotic Markets(EXO) към GYD
$164.541294
1 Exotic Markets(EXO) към ISK
kr98.2125

Exotic Markets ресурс

За по-задълбочено разбиране на Exotic Markets, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Exotic Markets

Колко струва Exotic Markets (EXO) днес?
Цената в реално време на EXO в USD е 0.7857 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на EXO към USD?
Текущата цена на EXO към USD е $ 0.7857. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Exotic Markets?
Пазарната капитализация за EXO е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на EXO?
Циркулиращото предлагане на EXO е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на EXO?
EXO постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на EXO?
EXO достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на EXO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за EXO е $ 56.60K USD.
Ще се повиши ли EXO тази година?
EXO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за EXO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:27:01 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Exotic Markets (EXO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор EXO-към-USD

Сума

EXO
EXO
USD
USD

1 EXO = 0.7856 USD

Търговия на EXO

EXO/USDT
$0.7848
$0.7848$0.7848
-4.75%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

