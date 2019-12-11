Токеномика на Energy Web (EWT) Открийте ключова информация за Energy Web (EWT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Energy Web (EWT) Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers. Официален уебсайт: https://www.energyweb.org/ Бяла книга: https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf Изследовател на блокове: https://explorer.energyweb.org/ Купете EWT сега!

Токеномика и анализ на цената за Energy Web (EWT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Energy Web (EWT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 46.63M $ 46.63M $ 46.63M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (оценка при пълна реализация): $ 155.10M $ 155.10M $ 155.10M Рекорд за всички времена: $ 3.988 $ 3.988 $ 3.988 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 Текуща цена: $ 1.551 $ 1.551 $ 1.551 Научете повече за цената на Energy Web (EWT)

Токеномика на Energy Web (EWT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Energy Web (EWT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EWT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EWT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EWT, разгледайте цената в реално време на токените EWT!

Как да купя EWT Интересувате се да добавите Energy Web (EWT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EWT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате EWT в MEXC сега!

История на цените на Energy Web (EWT) Анализирането на историята на цените на EWT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EWT сега!

Прогноза за цената за EWT Искате ли да знаете какъв път може да поеме EWT? Нашата страница за прогноза за цената EWT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EWT сега!

