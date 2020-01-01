Токеномика на EVDC Network (EVDC) Открийте ключова информация за EVDC Network (EVDC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EVDC Network (EVDC) The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens. Официален уебсайт: https://evdc.network/ Бяла книга: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0599/2402/1432/files/EVDC_ROADMAP_22-23.pdf?v=1672096492 Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x93749e69560efe1ad6661903e47df538492c50a4 Купете EVDC сега!

Токеномика и анализ на цената за EVDC Network (EVDC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EVDC Network (EVDC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 Общо предлагане: -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- Рекорд за всички времена: $ 0.000093 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00003216 Научете повече за цената на EVDC Network (EVDC)

Токеномика на EVDC Network (EVDC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EVDC Network (EVDC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EVDC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EVDC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EVDC, разгледайте цената в реално време на токените EVDC!

Как да купя EVDC Интересувате се да добавите EVDC Network (EVDC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EVDC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате EVDC в MEXC сега!

История на цените на EVDC Network (EVDC) Анализирането на историята на цените на EVDC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EVDC сега!

Прогноза за цената за EVDC Искате ли да знаете какъв път може да поеме EVDC? Нашата страница за прогноза за цената EVDC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EVDC сега!

