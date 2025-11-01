БорсаDEX+
Цената в реално време на EVAA Protocol днес е 9.654 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за EVAA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на EVAA в MEXC сега.

EVAA Protocol Лого

EVAA Protocol цена(EVAA)

1 EVAA към USD - цена в реално време:

$9.635
$9.635$9.635
-1.30%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:26:53 (UTC+8)

Информация за цената за EVAA Protocol (EVAA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 8.268
$ 8.268$ 8.268
24-часов нисък
$ 10.542
$ 10.542$ 10.542
24-часов висок

$ 8.268
$ 8.268$ 8.268

$ 10.542
$ 10.542$ 10.542

$ 13.61297177645488
$ 13.61297177645488$ 13.61297177645488

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

-0.72%

-1.30%

+29.47%

+29.47%

Цената в реално време за EVAA Protocol (EVAA) е$ 9.654. През последните 24 часа EVAA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 8.268 до най-висока стойност $ 10.542, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EVAA е $ 13.61297177645488, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.4583095338977914.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EVAA има промяна от -0.72% за последния час, -1.30% за 24 часа и +29.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за EVAA Protocol (EVAA)

No.417

$ 63.89M
$ 63.89M$ 63.89M

$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M

$ 482.70M
$ 482.70M$ 482.70M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

Текущата пазарна капитализация на EVAA Protocol е $ 63.89M, като 24-часовият обем на търговията е $ 2.87M. Циркулиращото предлагане на EVAA е 6.62M, като общото предлагане е 50000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 482.70M.

История на цените за EVAA Protocol (EVAA) USD

Проследете промените в цените за EVAA Protocol днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.1269-1.30%
30 дни$ +7.654+382.70%
60 дни$ +7.654+382.70%
90 дни$ +7.654+382.70%
EVAA Protocol Промяна на цената днес

Днес EVAA регистрира промяна от $ -0.1269 (-1.30%), отразяваща последната му пазарна активност.

EVAA Protocol 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +7.654 (+382.70%), което показва краткосрочното представяне на токена.

EVAA Protocol 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни EVAA отбеляза промяна на $ +7.654 (+382.70%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

EVAA Protocol 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +7.654 (+382.70%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на EVAA Protocol (EVAA) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за EVAA Protocol сега.

Какво е EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

EVAA Protocol се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите EVAA Protocol инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете EVAA наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за EVAA Protocol в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано EVAA Protocol купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за EVAA Protocol (USD)

Колко ще струва EVAA Protocol (EVAA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от EVAA Protocol (EVAA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за EVAA Protocol.

Проверете прогнозата за цената за EVAA Protocol сега!

Токеномика на EVAA Protocol (EVAA)

Разбирането на токеномиката на EVAA Protocol (EVAA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените EVAA сега!

Как да купя EVAA Protocol (EVAA)

Търсите как да купите EVAA Protocol? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите EVAA Protocol от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

EVAA към местни валути

EVAA Protocol ресурс

За по-задълбочено разбиране на EVAA Protocol, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на EVAA Protocol
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно EVAA Protocol

Колко струва EVAA Protocol (EVAA) днес?
Цената в реално време на EVAA в USD е 9.654 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на EVAA към USD?
Текущата цена на EVAA към USD е $ 9.654. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на EVAA Protocol?
Пазарната капитализация за EVAA е $ 63.89M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на EVAA?
Циркулиращото предлагане на EVAA е 6.62M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на EVAA?
EVAA постигна ATH цена от 13.61297177645488 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на EVAA?
EVAA достигна ATL цена от 1.4583095338977914 USD.
Какъв е обемът на търговията на EVAA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за EVAA е $ 2.87M USD.
Ще се повиши ли EVAA тази година?
EVAA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за EVAA за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за EVAA Protocol (EVAA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

