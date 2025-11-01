Какво е EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans. EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

Прогноза за цената за EVAA Protocol (USD)

Колко ще струва EVAA Protocol (EVAA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от EVAA Protocol (EVAA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за EVAA Protocol.

Токеномика на EVAA Protocol (EVAA)

Разбирането на токеномиката на EVAA Protocol (EVAA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените EVAA сега!

Как да купя EVAA Protocol (EVAA)

EVAA Protocol ресурс

За по-задълбочено разбиране на EVAA Protocol, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно EVAA Protocol Колко струва EVAA Protocol (EVAA) днес? Цената в реално време на EVAA в USD е 9.654 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на EVAA към USD? $ 9.654 . Проверете Текущата цена на EVAA към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на EVAA Protocol? Пазарната капитализация за EVAA е $ 63.89M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на EVAA? Циркулиращото предлагане на EVAA е 6.62M USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на EVAA? EVAA постигна ATH цена от 13.61297177645488 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на EVAA? EVAA достигна ATL цена от 1.4583095338977914 USD . Какъв е обемът на търговията на EVAA? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за EVAA е $ 2.87M USD . Ще се повиши ли EVAA тази година? EVAA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за EVAA за по-задълбочен анализ.

