Токеномика на Euler Finance (EUL) Открийте ключова информация за Euler Finance (EUL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Euler Finance (EUL) Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party. Официален уебсайт: https://www.euler.finance/ Бяла книга: https://docs.euler.finance/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b Купете EUL сега!

Токеномика и анализ на цената за Euler Finance (EUL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Euler Finance (EUL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 241.50M $ 241.50M $ 241.50M Общо предлагане: $ 27.18M $ 27.18M $ 27.18M Циркулиращо предлагане: $ 19.71M $ 19.71M $ 19.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 333.04M $ 333.04M $ 333.04M Рекорд за всички времена: $ 16.985 $ 16.985 $ 16.985 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 Текуща цена: $ 12.252 $ 12.252 $ 12.252 Научете повече за цената на Euler Finance (EUL)

Токеномика на Euler Finance (EUL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Euler Finance (EUL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EUL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EUL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EUL, разгледайте цената в реално време на токените EUL!

Как да купя EUL Интересувате се да добавите Euler Finance (EUL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EUL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате EUL в MEXC сега!

История на цените на Euler Finance (EUL) Анализирането на историята на цените на EUL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EUL сега!

Прогноза за цената за EUL Искате ли да знаете какъв път може да поеме EUL? Нашата страница за прогноза за цената EUL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EUL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!