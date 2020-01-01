Токеномика на Electroneum (ETN) Открийте ключова информация за Electroneum (ETN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Electroneum (ETN) Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient. Официален уебсайт: http://electroneum.com/ Бяла книга: https://developer.electroneum.com/foundational-topics/consensus-mechanisms/ibft Изследовател на блокове: https://blockexplorer.electroneum.com/ Купете ETN сега!

Токеномика и анализ на цената за Electroneum (ETN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Electroneum (ETN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 55.86M $ 55.86M $ 55.86M Общо предлагане: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Циркулиращо предлагане: $ 17.98B $ 17.98B $ 17.98B FDV (оценка при пълна реализация): $ 65.25M $ 65.25M $ 65.25M Рекорд за всички времена: $ 0.005913 $ 0.005913 $ 0.005913 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 Текуща цена: $ 0.003107 $ 0.003107 $ 0.003107 Научете повече за цената на Electroneum (ETN)

Токеномика на Electroneum (ETN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Electroneum (ETN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ETN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ETN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ETN, разгледайте цената в реално време на токените ETN!

