Токеномика на Ethereum Classic (ETC) Открийте ключова информация за Ethereum Classic (ETC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network. Официален уебсайт: https://ethereumclassic.org/ Бяла книга: https://ethereumclassic.org/knowledge/foundation Изследовател на блокове: https://etc.blockscout.com Купете ETC сега!

Токеномика и анализ на цената за Ethereum Classic (ETC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ethereum Classic (ETC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.29B $ 3.29B $ 3.29B Общо предлагане: $ 210.70M $ 210.70M $ 210.70M Циркулиращо предлагане: $ 153.03M $ 153.03M $ 153.03M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.53B $ 4.53B $ 4.53B Рекорд за всички времена: $ 180 $ 180 $ 180 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 Текуща цена: $ 21.48 $ 21.48 $ 21.48 Научете повече за цената на Ethereum Classic (ETC)

Токеномика на Ethereum Classic (ETC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ethereum Classic (ETC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ETC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ETC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ETC, разгледайте цената в реално време на токените ETC!

Как да купя ETC Интересувате се да добавите Ethereum Classic (ETC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ETC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ETC в MEXC сега!

История на цените на Ethereum Classic (ETC) Анализирането на историята на цените на ETC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ETC сега!

Прогноза за цената за ETC Искате ли да знаете какъв път може да поеме ETC? Нашата страница за прогноза за цената ETC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ETC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!