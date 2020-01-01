Токеномика на EstateX (ESX) Открийте ключова информация за EstateX (ESX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EstateX (ESX) EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally. Официален уебсайт: https://www.estatex.eu Бяла книга: https://downloads.estatex.eu/ESX_PitchDeck.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/28G7z3VyHDFNhrnvSTf1GssKoGrtCrdiguASQy2BsHiF Купете ESX сега!

Токеномика и анализ на цената за EstateX (ESX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EstateX (ESX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.54M $ 20.54M $ 20.54M Общо предлагане: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Циркулиращо предлагане: $ 941.38M $ 941.38M $ 941.38M FDV (оценка при пълна реализация): $ 152.76M $ 152.76M $ 152.76M Рекорд за всички времена: $ 0.033992 $ 0.033992 $ 0.033992 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 Текуща цена: $ 0.021823 $ 0.021823 $ 0.021823 Научете повече за цената на EstateX (ESX)

Токеномика на EstateX (ESX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EstateX (ESX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ESX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ESX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ESX, разгледайте цената в реално време на токените ESX!

