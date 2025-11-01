БорсаDEX+
Цената в реално време на Yooldo Games днес е 0.22328 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ESPORTS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ESPORTS в MEXC сега.

Повече за ESPORTS

ESPORTSценова информация

Какво представлява ESPORTS

Бяла книга ESPORTS

Официален уебсайт на ESPORTS

Токеномика на ESPORTS

ESPORTS ценова прогноза

ESPORTS История

Ръководство за закупуване за ESPORTS

Конвертор на валута ESPORTS във фиат

ESPORTS спот

ESPORTS USDT-M фючърси

Yooldo Games Лого

Yooldo Games цена(ESPORTS)

1 ESPORTS към USD - цена в реално време:

$0.22328
$0.22328$0.22328
-1.93%1D
USD
Yooldo Games (ESPORTS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:26:36 (UTC+8)

Информация за цената за Yooldo Games (ESPORTS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.20815
$ 0.20815$ 0.20815
24-часов нисък
$ 0.23
$ 0.23$ 0.23
24-часов висок

$ 0.20815
$ 0.20815$ 0.20815

$ 0.23
$ 0.23$ 0.23

$ 0.24206080804529653
$ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

-2.47%

-1.93%

+10.89%

+10.89%

Цената в реално време за Yooldo Games (ESPORTS) е$ 0.22328. През последните 24 часа ESPORTS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.20815 до най-висока стойност $ 0.23, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ESPORTS е $ 0.24206080804529653, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.05189790997151288.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ESPORTS има промяна от -2.47% за последния час, -1.93% за 24 часа и +10.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Yooldo Games (ESPORTS)

No.714

$ 28.21M
$ 28.21M$ 28.21M

$ 97.70K
$ 97.70K$ 97.70K

$ 200.95M
$ 200.95M$ 200.95M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Yooldo Games е $ 28.21M, като 24-часовият обем на търговията е $ 97.70K. Циркулиращото предлагане на ESPORTS е 126.35M, като общото предлагане е 899999999.9999992. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 200.95M.

История на цените за Yooldo Games (ESPORTS) USD

Проследете промените в цените за Yooldo Games днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0043941-1.93%
30 дни$ +0.05765+34.80%
60 дни$ +0.1086+94.69%
90 дни$ +0.11029+97.61%
Yooldo Games Промяна на цената днес

Днес ESPORTS регистрира промяна от $ -0.0043941 (-1.93%), отразяваща последната му пазарна активност.

Yooldo Games 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.05765 (+34.80%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Yooldo Games 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни ESPORTS отбеляза промяна на $ +0.1086 (+94.69%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Yooldo Games 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.11029 (+97.61%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Yooldo Games (ESPORTS) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Yooldo Games сега.

Какво е Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Yooldo Games инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете ESPORTS наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Yooldo Games в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Yooldo Games купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Yooldo Games (USD)

Колко ще струва Yooldo Games (ESPORTS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Yooldo Games (ESPORTS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Yooldo Games.

Проверете прогнозата за цената за Yooldo Games сега!

Токеномика на Yooldo Games (ESPORTS)

Разбирането на токеномиката на Yooldo Games (ESPORTS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ESPORTS сега!

Как да купя Yooldo Games (ESPORTS)

Търсите как да купите Yooldo Games? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Yooldo Games от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ESPORTS към местни валути

1 Yooldo Games(ESPORTS) към VND
5,875.6132
1 Yooldo Games(ESPORTS) към AUD
A$0.3416184
1 Yooldo Games(ESPORTS) към GBP
0.1696928
1 Yooldo Games(ESPORTS) към EUR
0.1920208
1 Yooldo Games(ESPORTS) към USD
$0.22328
1 Yooldo Games(ESPORTS) към MYR
RM0.9355432
1 Yooldo Games(ESPORTS) към TRY
9.388924
1 Yooldo Games(ESPORTS) към JPY
¥34.38512
1 Yooldo Games(ESPORTS) към ARS
ARS$324.0618936
1 Yooldo Games(ESPORTS) към RUB
18.0387912
1 Yooldo Games(ESPORTS) към INR
19.827264
1 Yooldo Games(ESPORTS) към IDR
Rp3,721.3318448
1 Yooldo Games(ESPORTS) към PHP
13.1110016
1 Yooldo Games(ESPORTS) към EGP
￡E.10.5455144
1 Yooldo Games(ESPORTS) към BRL
R$1.1990136
1 Yooldo Games(ESPORTS) към CAD
C$0.312592
1 Yooldo Games(ESPORTS) към BDT
27.3116096
1 Yooldo Games(ESPORTS) към NGN
323.1241176
1 Yooldo Games(ESPORTS) към COP
$865.4243488
1 Yooldo Games(ESPORTS) към ZAR
R.3.8716752
1 Yooldo Games(ESPORTS) към UAH
9.366596
1 Yooldo Games(ESPORTS) към TZS
T.Sh.549.949804
1 Yooldo Games(ESPORTS) към VES
Bs49.34488
1 Yooldo Games(ESPORTS) към CLP
$210.32976
1 Yooldo Games(ESPORTS) към PKR
Rs62.7171192
1 Yooldo Games(ESPORTS) към KZT
118.3250032
1 Yooldo Games(ESPORTS) към THB
฿7.2365048
1 Yooldo Games(ESPORTS) към TWD
NT$6.8703256
1 Yooldo Games(ESPORTS) към AED
د.إ0.8194376
1 Yooldo Games(ESPORTS) към CHF
Fr0.178624
1 Yooldo Games(ESPORTS) към HKD
HK$1.7348856
1 Yooldo Games(ESPORTS) към AMD
֏85.449256
1 Yooldo Games(ESPORTS) към MAD
.د.م2.06534
1 Yooldo Games(ESPORTS) към MXN
$4.1463096
1 Yooldo Games(ESPORTS) към SAR
ريال0.8373
1 Yooldo Games(ESPORTS) към ETB
Br34.4342416
1 Yooldo Games(ESPORTS) към KES
KSh28.8455432
1 Yooldo Games(ESPORTS) към JOD
د.أ0.15830552
1 Yooldo Games(ESPORTS) към PLN
0.8239032
1 Yooldo Games(ESPORTS) към RON
лв0.9846648
1 Yooldo Games(ESPORTS) към SEK
kr2.12116
1 Yooldo Games(ESPORTS) към BGN
лв0.3773432
1 Yooldo Games(ESPORTS) към HUF
Ft75.1270216
1 Yooldo Games(ESPORTS) към CZK
4.7134408
1 Yooldo Games(ESPORTS) към KWD
د.ك0.06832368
1 Yooldo Games(ESPORTS) към ILS
0.72566
1 Yooldo Games(ESPORTS) към BOB
Bs1.5428648
1 Yooldo Games(ESPORTS) към AZN
0.379576
1 Yooldo Games(ESPORTS) към TJS
SM2.0564088
1 Yooldo Games(ESPORTS) към GEL
0.6050888
1 Yooldo Games(ESPORTS) към AOA
Kz204.6562152
1 Yooldo Games(ESPORTS) към BHD
.د.ب0.08395328
1 Yooldo Games(ESPORTS) към BMD
$0.22328
1 Yooldo Games(ESPORTS) към DKK
kr1.4446216
1 Yooldo Games(ESPORTS) към HNL
L5.8767296
1 Yooldo Games(ESPORTS) към MUR
10.2128272
1 Yooldo Games(ESPORTS) към NAD
$3.8582784
1 Yooldo Games(ESPORTS) към NOK
kr2.2595936
1 Yooldo Games(ESPORTS) към NZD
$0.3885072
1 Yooldo Games(ESPORTS) към PAB
B/.0.22328
1 Yooldo Games(ESPORTS) към PGK
K0.9400088
1 Yooldo Games(ESPORTS) към QAR
ر.ق0.8127392
1 Yooldo Games(ESPORTS) към RSD
дин.22.707576
1 Yooldo Games(ESPORTS) към UZS
soʻm2,690.1198632
1 Yooldo Games(ESPORTS) към ALL
L18.7130968
1 Yooldo Games(ESPORTS) към ANG
ƒ0.3996712
1 Yooldo Games(ESPORTS) към AWG
ƒ0.3996712
1 Yooldo Games(ESPORTS) към BBD
$0.44656
1 Yooldo Games(ESPORTS) към BAM
KM0.3751104
1 Yooldo Games(ESPORTS) към BIF
Fr660.46224
1 Yooldo Games(ESPORTS) към BND
$0.290264
1 Yooldo Games(ESPORTS) към BSD
$0.22328
1 Yooldo Games(ESPORTS) към JMD
$35.8721648
1 Yooldo Games(ESPORTS) към KHR
896.7058768
1 Yooldo Games(ESPORTS) към KMF
Fr95.11728
1 Yooldo Games(ESPORTS) към LAK
4,853.9129464
1 Yooldo Games(ESPORTS) към LKR
රු68.0512784
1 Yooldo Games(ESPORTS) към MDL
L3.773432
1 Yooldo Games(ESPORTS) към MGA
Ar1,005.76476
1 Yooldo Games(ESPORTS) към MOP
P1.7884728
1 Yooldo Games(ESPORTS) към MVR
3.416184
1 Yooldo Games(ESPORTS) към MWK
MK387.6386408
1 Yooldo Games(ESPORTS) към MZN
MT14.267592
1 Yooldo Games(ESPORTS) към NPR
रु31.7012944
1 Yooldo Games(ESPORTS) към PYG
1,583.50176
1 Yooldo Games(ESPORTS) към RWF
Fr324.42584
1 Yooldo Games(ESPORTS) към SBD
$1.8375944
1 Yooldo Games(ESPORTS) към SCR
3.0991264
1 Yooldo Games(ESPORTS) към SRD
$8.59628
1 Yooldo Games(ESPORTS) към SVC
$1.9537
1 Yooldo Games(ESPORTS) към SZL
L3.873908
1 Yooldo Games(ESPORTS) към TMT
m0.78148
1 Yooldo Games(ESPORTS) към TND
د.ت0.65577336
1 Yooldo Games(ESPORTS) към TTD
$1.5116056
1 Yooldo Games(ESPORTS) към UGX
Sh777.90752
1 Yooldo Games(ESPORTS) към XAF
Fr127.04632
1 Yooldo Games(ESPORTS) към XCD
$0.602856
1 Yooldo Games(ESPORTS) към XOF
Fr127.04632
1 Yooldo Games(ESPORTS) към XPF
Fr22.99784
1 Yooldo Games(ESPORTS) към BWP
P3.0008832
1 Yooldo Games(ESPORTS) към BZD
$0.4487928
1 Yooldo Games(ESPORTS) към CVE
$21.2763512
1 Yooldo Games(ESPORTS) към DJF
Fr39.52056
1 Yooldo Games(ESPORTS) към DOP
$14.3100152
1 Yooldo Games(ESPORTS) към DZD
د.ج29.0197016
1 Yooldo Games(ESPORTS) към FJD
$0.5046128
1 Yooldo Games(ESPORTS) към GNF
Fr1,941.4196
1 Yooldo Games(ESPORTS) към GTQ
Q1.7125576
1 Yooldo Games(ESPORTS) към GYD
$46.7592976
1 Yooldo Games(ESPORTS) към ISK
kr27.91

Yooldo Games ресурс

За по-задълбочено разбиране на Yooldo Games, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Yooldo Games
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Yooldo Games

Колко струва Yooldo Games (ESPORTS) днес?
Цената в реално време на ESPORTS в USD е 0.22328 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ESPORTS към USD?
Текущата цена на ESPORTS към USD е $ 0.22328. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Yooldo Games?
Пазарната капитализация за ESPORTS е $ 28.21M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ESPORTS?
Циркулиращото предлагане на ESPORTS е 126.35M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ESPORTS?
ESPORTS постигна ATH цена от 0.24206080804529653 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ESPORTS?
ESPORTS достигна ATL цена от 0.05189790997151288 USD.
Какъв е обемът на търговията на ESPORTS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ESPORTS е $ 97.70K USD.
Ще се повиши ли ESPORTS тази година?
ESPORTS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ESPORTS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:26:36 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Yooldo Games (ESPORTS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор ESPORTS-към-USD

Сума

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0.22328 USD

Търговия на ESPORTS

ESPORTS/USDT
$0.22328
$0.22328$0.22328
-2.03%

