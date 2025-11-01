Какво е Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Yooldo Games инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.



Освен това можете:

- Проверете ESPORTS наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.

- Прочетете отзиви и анализи за Yooldo Games в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Yooldo Games купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Yooldo Games (USD)

Колко ще струва Yooldo Games (ESPORTS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Yooldo Games (ESPORTS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Yooldo Games.

Проверете прогнозата за цената за Yooldo Games сега!

Токеномика на Yooldo Games (ESPORTS)

Разбирането на токеномиката на Yooldo Games (ESPORTS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ESPORTS сега!

Как да купя Yooldo Games (ESPORTS)

Търсите как да купите Yooldo Games? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Yooldo Games от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ESPORTS към местни валути

Изпробвайте конвертора

Yooldo Games ресурс

За по-задълбочено разбиране на Yooldo Games, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Yooldo Games Колко струва Yooldo Games (ESPORTS) днес? Цената в реално време на ESPORTS в USD е 0.22328 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на ESPORTS към USD? $ 0.22328 . Проверете Текущата цена на ESPORTS към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Yooldo Games? Пазарната капитализация за ESPORTS е $ 28.21M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на ESPORTS? Циркулиращото предлагане на ESPORTS е 126.35M USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ESPORTS? ESPORTS постигна ATH цена от 0.24206080804529653 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ESPORTS? ESPORTS достигна ATL цена от 0.05189790997151288 USD . Какъв е обемът на търговията на ESPORTS? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ESPORTS е $ 97.70K USD . Ще се повиши ли ESPORTS тази година? ESPORTS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ESPORTS за по-задълбочен анализ.

