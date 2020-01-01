Токеномика на ESCG (ESCG) Открийте ключова информация за ESCG (ESCG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ESCG (ESCG) ESCG - Govern. Earn. Stabilize. ESCG is the core utility and governance token designed to support a sustainable and community-driven DeFi environment. It delivers three essential functions: Governance Rights, Yield Opportunities, Stabilization Mechanisms. The Triple-Utility Token Powering the ESCC Ecosystem. Официален уебсайт: https://www.escc.io/ Бяла книга: https://escg.gitbook.io/escg Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/3D536LszhuDmS4eB2DdXpH2aLmeEbpH6owTGLLYe8up3 Купете ESCG сега!

Токеномика и анализ на цената за ESCG (ESCG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ESCG (ESCG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.035075 $ 0.035075 $ 0.035075 Научете повече за цената на ESCG (ESCG)

Токеномика на ESCG (ESCG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ESCG (ESCG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ESCG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ESCG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ESCG, разгледайте цената в реално време на токените ESCG!

