Информация за Equilibria Finance (EQB) Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD. Официален уебсайт: https://equilibria.fi Бяла книга: https://docs.equilibria.fi Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B Купете EQB сега!

Токеномика и анализ на цената за Equilibria Finance (EQB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Equilibria Finance (EQB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.22M $ 18.22M $ 18.22M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 33.85M $ 33.85M $ 33.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 53.82M $ 53.82M $ 53.82M Рекорд за всички времена: $ 2.4854 $ 2.4854 $ 2.4854 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 Текуща цена: $ 0.5382 $ 0.5382 $ 0.5382 Научете повече за цената на Equilibria Finance (EQB)

Токеномика на Equilibria Finance (EQB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Equilibria Finance (EQB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EQB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EQB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EQB, разгледайте цената в реално време на токените EQB!

Как да купя EQB Интересувате се да добавите Equilibria Finance (EQB) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EQB, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате EQB в MEXC сега!

История на цените на Equilibria Finance (EQB) Анализирането на историята на цените на EQB помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EQB сега!

Прогноза за цената за EQB Искате ли да знаете какъв път може да поеме EQB? Нашата страница за прогноза за цената EQB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EQB сега!

