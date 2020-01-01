Токеномика на Elipe Protocol (EPLIE) Открийте ключова информация за Elipe Protocol (EPLIE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Elipe Protocol (EPLIE) Elipe is building a decentralized operating system for AI agents and human collaboration, combining regulatory-compliant infrastructure with self-evolving economic protocols to power the next generation of autonomous entities. Официален уебсайт: https://www.elipe.org Бяла книга: https://elipeprotocol.notion.site/ElipeProtocol-WhitePaper-1ae9411e426980ee9fadf57edba4f344#1ae9411e42698001bfeacda043594fda Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0xeef512b6a7b7a038660b39fe44721b09838fb74c

Токеномика и анализ на цената за Elipe Protocol (EPLIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Elipe Protocol (EPLIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.0000000998 $ 0.0000000998 $ 0.0000000998 Научете повече за цената на Elipe Protocol (EPLIE)

Токеномика на Elipe Protocol (EPLIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Elipe Protocol (EPLIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EPLIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EPLIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EPLIE, разгледайте цената в реално време на токените EPLIE!

История на цените на Elipe Protocol (EPLIE) Анализирането на историята на цените на EPLIE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EPLIE сега!

Прогноза за цената за EPLIE Искате ли да знаете какъв път може да поеме EPLIE? Нашата страница за прогноза за цената EPLIE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EPLIE сега!

