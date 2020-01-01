Токеномика на The Epiko (EPIKO) Открийте ключова информация за The Epiko (EPIKO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The Epiko (EPIKO) Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem. Официален уебсайт: https://epiko.io Бяла книга: https://docs.epiko.io/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/6ep1sNB9UWni3nBZUX84USsRBhKRzMAxEmcia479cWTh Купете EPIKO сега!

Токеномика и анализ на цената за The Epiko (EPIKO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Epiko (EPIKO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 145.90K $ 145.90K $ 145.90K Общо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 174.53M $ 174.53M $ 174.53M FDV (оценка при пълна реализация): $ 250.80K $ 250.80K $ 250.80K Рекорд за всички времена: $ 0.0344884 $ 0.0344884 $ 0.0344884 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000256123717200183 $ 0.000256123717200183 $ 0.000256123717200183 Текуща цена: $ 0.000836 $ 0.000836 $ 0.000836 Научете повече за цената на The Epiko (EPIKO)

Токеномика на The Epiko (EPIKO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Epiko (EPIKO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EPIKO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EPIKO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EPIKO, разгледайте цената в реално време на токените EPIKO!

Как да купя EPIKO Интересувате се да добавите The Epiko (EPIKO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EPIKO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате EPIKO в MEXC сега!

История на цените на The Epiko (EPIKO) Анализирането на историята на цените на EPIKO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EPIKO сега!

Прогноза за цената за EPIKO Искате ли да знаете какъв път може да поеме EPIKO? Нашата страница за прогноза за цената EPIKO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EPIKO сега!

