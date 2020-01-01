Токеномика на Epic Chain (EPIC) Открийте ключова информация за Epic Chain (EPIC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Epic Chain (EPIC) Epic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class. Официален уебсайт: https://epicchain.io/ Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0 Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E Купете EPIC сега!

Токеномика и анализ на цената за Epic Chain (EPIC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Epic Chain (EPIC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 67.33M $ 67.33M $ 67.33M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 3.1477 $ 3.1477 $ 3.1477 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 Текуща цена: $ 2.2443 $ 2.2443 $ 2.2443 Научете повече за цената на Epic Chain (EPIC)

Токеномика на Epic Chain (EPIC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Epic Chain (EPIC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EPIC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EPIC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EPIC, разгледайте цената в реално време на токените EPIC!

История на цените на Epic Chain (EPIC) Анализирането на историята на цените на EPIC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EPIC сега!

Прогноза за цената за EPIC Искате ли да знаете какъв път може да поеме EPIC? Нашата страница за прогноза за цената EPIC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EPIC сега!

