Токеномика на EON Marketplace (EON)
Информация за EON Marketplace (EON)
EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network.
Токеномика и анализ на цената за EON Marketplace (EON)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EON Marketplace (EON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на EON Marketplace (EON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на EON Marketplace (EON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой EON токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой EON токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на EON, разгледайте цената в реално време на токените EON!
История на цените на EON Marketplace (EON)
Анализирането на историята на цените на EON помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за EON
Искате ли да знаете какъв път може да поеме EON? Нашата страница за прогноза за цената EON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
