Информация за EON Marketplace (EON) EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network. Официален уебсайт: https://eonchain.xyz Бяла книга: https://eon-marketplace.gitbook.io/eon-documentation Изследовател на блокове: https://explorer.wodrpc.org/#/token/0x31ce96ae990c374a567b3df38ee4c1d27e630f8c Купете EON сега!

Токеномика и анализ на цената за EON Marketplace (EON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EON Marketplace (EON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.002667 $ 0.002667 $ 0.002667 Научете повече за цената на EON Marketplace (EON)

Токеномика на EON Marketplace (EON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EON Marketplace (EON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EON, разгледайте цената в реално време на токените EON!

Как да купя EON Интересувате се да добавите EON Marketplace (EON) към портфейла си?

История на цените на EON Marketplace (EON) Анализирането на историята на цените на EON помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EON сега!

Прогноза за цената за EON Искате ли да знаете какъв път може да поеме EON? Нашата страница за прогноза за цената EON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EON сега!

