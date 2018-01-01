Токеномика на Enjin (ENJ) Открийте ключова информация за Enjin (ENJ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Enjin (ENJ) Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain. Официален уебсайт: https://enjin.io/ Бяла книга: https://docs.enjin.io/ Изследовател на блокове: https://enjin.subscan.io Купете ENJ сега!

Токеномика и анализ на цената за Enjin (ENJ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Enjin (ENJ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 135.31M $ 135.31M $ 135.31M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.87B $ 1.87B $ 1.87B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.6877 $ 0.6877 $ 0.6877 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 Текуща цена: $ 0.07235 $ 0.07235 $ 0.07235 Научете повече за цената на Enjin (ENJ)

Токеномика на Enjin (ENJ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Enjin (ENJ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ENJ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ENJ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ENJ, разгледайте цената в реално време на токените ENJ!

Как да купя ENJ Интересувате се да добавите Enjin (ENJ) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ENJ, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ENJ в MEXC сега!

История на цените на Enjin (ENJ) Анализирането на историята на цените на ENJ помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ENJ сега!

Прогноза за цената за ENJ Искате ли да знаете какъв път може да поеме ENJ? Нашата страница за прогноза за цената ENJ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ENJ сега!

