Информация за Emerald (EMRLD) The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire. Официален уебсайт: https://emeraldco.io Бяла книга: https://docsend.com/view/gi3fgye83v68g4e2 Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xebb1afb0a4ddc9b1f84d9aa72ff956cd1c1eb4be Купете EMRLD сега!

Токеномика и анализ на цената за Emerald (EMRLD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Emerald (EMRLD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Рекорд за всички времена: $ 0.049 $ 0.049 $ 0.049 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 Текуща цена: $ 0.001062 $ 0.001062 $ 0.001062 Научете повече за цената на Emerald (EMRLD)

Токеномика на Emerald (EMRLD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Emerald (EMRLD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EMRLD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EMRLD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EMRLD, разгледайте цената в реално време на токените EMRLD!

Как да купя EMRLD Интересувате се да добавите Emerald (EMRLD) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EMRLD, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате EMRLD в MEXC сега!

История на цените на Emerald (EMRLD) Анализирането на историята на цените на EMRLD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EMRLD сега!

Прогноза за цената за EMRLD Искате ли да знаете какъв път може да поеме EMRLD? Нашата страница за прогноза за цената EMRLD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EMRLD сега!

