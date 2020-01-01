Токеномика на EMR (EMR) Открийте ключова информация за EMR (EMR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EMR (EMR) Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future. Официален уебсайт: https://emorya.com Бяла книга: https://docs.emorya.com/docs/whitepaper/introduction Изследовател на блокове: https://explorer.multiversx.com/tokens/EMR-d10ed9 Купете EMR сега!

Токеномика и анализ на цената за EMR (EMR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EMR (EMR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 529.13K $ 529.13K $ 529.13K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 131.62M $ 131.62M $ 131.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.02M $ 4.02M $ 4.02M Рекорд за всички времена: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 Текуща цена: $ 0.00402 $ 0.00402 $ 0.00402 Научете повече за цената на EMR (EMR)

Токеномика на EMR (EMR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EMR (EMR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EMR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EMR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EMR, разгледайте цената в реално време на токените EMR!

Как да купя EMR Интересувате се да добавите EMR (EMR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EMR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате EMR в MEXC сега!

История на цените на EMR (EMR) Анализирането на историята на цените на EMR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EMR сега!

Прогноза за цената за EMR Искате ли да знаете какъв път може да поеме EMR? Нашата страница за прогноза за цената EMR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EMR сега!

