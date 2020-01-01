Токеномика на Elixir (ELX) Открийте ключова информация за Elixir (ELX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators. Официален уебсайт: https://elixir.xyz/ Бяла книга: https://docs.elixir.finance/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x89A8c847f41C0dfA6c8B88638bACca8a0b777Da7

Токеномика и анализ на цената за Elixir (ELX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Elixir (ELX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 182.37M $ 182.37M $ 182.37M Рекорд за всички времена: $ 1 $ 1 $ 1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 Текуща цена: $ 0.18237 $ 0.18237 $ 0.18237 Научете повече за цената на Elixir (ELX)

Токеномика на Elixir (ELX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Elixir (ELX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ELX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ELX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ELX, разгледайте цената в реално време на токените ELX!

История на цените на Elixir (ELX) Анализирането на историята на цените на ELX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ELX сега!

Прогноза за цената за ELX Искате ли да знаете какъв път може да поеме ELX? Нашата страница за прогноза за цената ELX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ELX сега!

