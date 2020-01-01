Токеномика на Dogelon Mars (ELON) Открийте ключова информация за Dogelon Mars (ELON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey. Официален уебсайт: https://dogelonmars.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/7ZCm8WBN9aLa3o47SoYctU6iLdj7wkGG5SV2hE5CgtD5

Токеномика и анализ на цената за Dogelon Mars (ELON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dogelon Mars (ELON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 65.08M Общо предлагане: $ 1,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 549.65T FDV (оценка при пълна реализация): $ 118.40M Рекорд за всички времена: $ 0.00000188 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.0000001184

Токеномика на Dogelon Mars (ELON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dogelon Mars (ELON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ELON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ELON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ELON, разгледайте цената в реално време на токените ELON!

