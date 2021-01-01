Токеномика на Elk Finance (ELK) Открийте ключова информация за Elk Finance (ELK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Elk Finance (ELK) Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future! Официален уебсайт: https://elk.finance Бяла книга: https://elk.finance/litepaper.html Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE Купете ELK сега!

Токеномика и анализ на цената за Elk Finance (ELK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Elk Finance (ELK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 42.42M $ 42.42M $ 42.42M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Рекорд за всички времена: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.03041 $ 0.03041 $ 0.03041 Научете повече за цената на Elk Finance (ELK)

Токеномика на Elk Finance (ELK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Elk Finance (ELK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ELK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ELK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ELK, разгледайте цената в реално време на токените ELK!

