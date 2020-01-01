Токеномика на Elixir Games (ELIX) Открийте ключова информация за Elixir Games (ELIX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Elixir Games (ELIX) Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade. Официален уебсайт: https://elixir.games/ Бяла книга: https://whitepaper.elixir.games/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo Купете ELIX сега!

Токеномика и анализ на цената за Elixir Games (ELIX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Elixir Games (ELIX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 955.18K $ 955.18K $ 955.18K Общо предлагане: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Циркулиращо предлагане: $ 245.93M $ 245.93M $ 245.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.83M $ 5.83M $ 5.83M Рекорд за всички времена: $ 0.23604 $ 0.23604 $ 0.23604 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002978828047448594 $ 0.002978828047448594 $ 0.002978828047448594 Текуща цена: $ 0.003884 $ 0.003884 $ 0.003884 Научете повече за цената на Elixir Games (ELIX)

Токеномика на Elixir Games (ELIX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Elixir Games (ELIX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ELIX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ELIX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ELIX, разгледайте цената в реално време на токените ELIX!

Как да купя ELIX Интересувате се да добавите Elixir Games (ELIX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ELIX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ELIX в MEXC сега!

История на цените на Elixir Games (ELIX) Анализирането на историята на цените на ELIX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ELIX сега!

Прогноза за цената за ELIX Искате ли да знаете какъв път може да поеме ELIX? Нашата страница за прогноза за цената ELIX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ELIX сега!

