Токеномика на ELF (ELF) Открийте ключова информация за ELF (ELF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ELF (ELF) aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption. Официален уебсайт: http://aelf.com/ Бяла книга: https://docs.aelf.com/resources/whitepaper-2/ Изследовател на блокове: https://aelfscan.io/AELF/token/ELF Купете ELF сега!

Токеномика и анализ на цената за ELF (ELF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ELF (ELF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 166.43M $ 166.43M $ 166.43M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 785.77M $ 785.77M $ 785.77M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.27074 $ 1.27074 $ 1.27074 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 Текуща цена: $ 0.2118 $ 0.2118 $ 0.2118 Научете повече за цената на ELF (ELF)

Токеномика на ELF (ELF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ELF (ELF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ELF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ELF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ELF, разгледайте цената в реално време на токените ELF!

Как да купя ELF Интересувате се да добавите ELF (ELF) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ELF, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ELF в MEXC сега!

История на цените на ELF (ELF) Анализирането на историята на цените на ELF помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ELF сега!

Прогноза за цената за ELF Искате ли да знаете какъв път може да поеме ELF? Нашата страница за прогноза за цената ELF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ELF сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!