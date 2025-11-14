Токеномика на Egg Smash (EGSM)

Открийте ключова информация за Egg Smash (EGSM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:24:54 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Egg Smash (EGSM)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Egg Smash (EGSM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
--
----
Общо предлагане:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Циркулиращо предлагане:
--
----
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 3.30K
$ 3.30K$ 3.30K
Рекорд за всички времена:
$ 0.02
$ 0.02$ 0.02
Най-ниска стойност за целия период:
--
----
Текуща цена:
$ 0.00000033
$ 0.00000033$ 0.00000033

Информация за Egg Smash (EGSM)

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Официален уебсайт:
https://t.me/EggRushBot
Бяла книга:
https://drive.google.com/file/d/1ukZw_aaG1vPt_vvur2A3fKON-LuEIySQ/view
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0xff5d15a1e71647e980f9f1fd469a3c81151c42c5

Токеномика на Egg Smash (EGSM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Egg Smash (EGSM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой EGSM токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой EGSM токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на EGSM, разгледайте цената в реално време на токените EGSM!

Как да купя EGSM

Интересувате се да добавите Egg Smash (EGSM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EGSM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Egg Smash (EGSM)

Анализирането на историята на цените на EGSM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за EGSM

Искате ли да знаете какъв път може да поеме EGSM? Нашата страница за прогноза за цената EGSM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност