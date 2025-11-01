БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Egg Smash днес е 0.00000055 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за EGSM към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на EGSM в MEXC сега.Цената в реално време на Egg Smash днес е 0.00000055 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за EGSM към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на EGSM в MEXC сега.

Повече за EGSM

EGSMценова информация

Какво представлява EGSM

Бяла книга EGSM

Официален уебсайт на EGSM

Токеномика на EGSM

EGSM ценова прогноза

EGSM История

Ръководство за закупуване за EGSM

Конвертор на валута EGSM във фиат

EGSM спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Egg Smash Лого

Egg Smash цена(EGSM)

1 EGSM към USD - цена в реално време:

$0.00000055
$0.00000055$0.00000055
0.00%1D
USD
Egg Smash (EGSM) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:56:12 (UTC+8)

Информация за цената за Egg Smash (EGSM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00000046
$ 0.00000046$ 0.00000046
24-часов нисък
$ 0.00000109
$ 0.00000109$ 0.00000109
24-часов висок

$ 0.00000046
$ 0.00000046$ 0.00000046

$ 0.00000109
$ 0.00000109$ 0.00000109

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-59.86%

-59.86%

Цената в реално време за Egg Smash (EGSM) е$ 0.00000055. През последните 24 часа EGSM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000046 до най-висока стойност $ 0.00000109, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EGSM е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EGSM има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и -59.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Egg Smash (EGSM)

--
----

$ 66.85
$ 66.85$ 66.85

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на Egg Smash е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 66.85. Циркулиращото предлагане на EGSM е --, като общото предлагане е 10000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.50K.

История на цените за Egg Smash (EGSM) USD

Проследете промените в цените за Egg Smash днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ -0.00000157-74.06%
60 дни$ -0.00003626-98.51%
90 дни$ -0.00099945-99.95%
Egg Smash Промяна на цената днес

Днес EGSM регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

Egg Smash 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00000157 (-74.06%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Egg Smash 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни EGSM отбеляза промяна на $ -0.00003626 (-98.51%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Egg Smash 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00099945 (-99.95%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Egg Smash (EGSM) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Egg Smash сега.

Какво е Egg Smash (EGSM)

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Egg Smash се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Egg Smash инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете EGSM наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Egg Smash в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Egg Smash купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Egg Smash (USD)

Колко ще струва Egg Smash (EGSM) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Egg Smash (EGSM) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Egg Smash.

Проверете прогнозата за цената за Egg Smash сега!

Токеномика на Egg Smash (EGSM)

Разбирането на токеномиката на Egg Smash (EGSM) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените EGSM сега!

Как да купя Egg Smash (EGSM)

Търсите как да купите Egg Smash? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Egg Smash от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

EGSM към местни валути

1 Egg Smash(EGSM) към VND
0.01447325
1 Egg Smash(EGSM) към AUD
A$0.000000836
1 Egg Smash(EGSM) към GBP
0.000000418
1 Egg Smash(EGSM) към EUR
0.000000473
1 Egg Smash(EGSM) към USD
$0.00000055
1 Egg Smash(EGSM) към MYR
RM0.0000023045
1 Egg Smash(EGSM) към TRY
0.000023122
1 Egg Smash(EGSM) към JPY
¥0.0000847
1 Egg Smash(EGSM) към ARS
ARS$0.0007959435
1 Egg Smash(EGSM) към RUB
0.00004444
1 Egg Smash(EGSM) към INR
0.0000488345
1 Egg Smash(EGSM) към IDR
Rp0.009166663
1 Egg Smash(EGSM) към PHP
0.000032285
1 Egg Smash(EGSM) към EGP
￡E.0.000025982
1 Egg Smash(EGSM) към BRL
R$0.0000029535
1 Egg Smash(EGSM) към CAD
C$0.00000077
1 Egg Smash(EGSM) към BDT
0.000067276
1 Egg Smash(EGSM) към NGN
0.0007959435
1 Egg Smash(EGSM) към COP
$0.00212355
1 Egg Smash(EGSM) към ZAR
R.0.000009526
1 Egg Smash(EGSM) към UAH
0.0000230725
1 Egg Smash(EGSM) към TZS
T.Sh.0.0013546775
1 Egg Smash(EGSM) към VES
Bs0.00012155
1 Egg Smash(EGSM) към CLP
$0.0005181
1 Egg Smash(EGSM) към PKR
Rs0.0001544895
1 Egg Smash(EGSM) към KZT
0.000291467
1 Egg Smash(EGSM) към THB
฿0.0000178035
1 Egg Smash(EGSM) към TWD
NT$0.000016918
1 Egg Smash(EGSM) към AED
د.إ0.0000020185
1 Egg Smash(EGSM) към CHF
Fr0.00000044
1 Egg Smash(EGSM) към HKD
HK$0.0000042735
1 Egg Smash(EGSM) към AMD
֏0.000210485
1 Egg Smash(EGSM) към MAD
.د.م0.0000050875
1 Egg Smash(EGSM) към MXN
$0.0000102025
1 Egg Smash(EGSM) към SAR
ريال0.0000020625
1 Egg Smash(EGSM) към ETB
Br0.000084821
1 Egg Smash(EGSM) към KES
KSh0.0000710545
1 Egg Smash(EGSM) към JOD
د.أ0.00000038995
1 Egg Smash(EGSM) към PLN
0.0000020295
1 Egg Smash(EGSM) към RON
лв0.00000242
1 Egg Smash(EGSM) към SEK
kr0.0000052195
1 Egg Smash(EGSM) към BGN
лв0.0000009295
1 Egg Smash(EGSM) към HUF
Ft0.000184932
1 Egg Smash(EGSM) към CZK
0.0000115995
1 Egg Smash(EGSM) към KWD
د.ك0.0000001683
1 Egg Smash(EGSM) към ILS
0.0000017875
1 Egg Smash(EGSM) към BOB
Bs0.0000038005
1 Egg Smash(EGSM) към AZN
0.000000935
1 Egg Smash(EGSM) към TJS
SM0.0000050655
1 Egg Smash(EGSM) към GEL
0.0000014905
1 Egg Smash(EGSM) към AOA
Kz0.0005041245
1 Egg Smash(EGSM) към BHD
.د.ب0.0000002068
1 Egg Smash(EGSM) към BMD
$0.00000055
1 Egg Smash(EGSM) към DKK
kr0.0000035585
1 Egg Smash(EGSM) към HNL
L0.000014476
1 Egg Smash(EGSM) към MUR
0.000025157
1 Egg Smash(EGSM) към NAD
$0.000009504
1 Egg Smash(EGSM) към NOK
kr0.000005566
1 Egg Smash(EGSM) към NZD
$0.000000957
1 Egg Smash(EGSM) към PAB
B/.0.00000055
1 Egg Smash(EGSM) към PGK
K0.0000023155
1 Egg Smash(EGSM) към QAR
ر.ق0.000002002
1 Egg Smash(EGSM) към RSD
дин.0.00005588
1 Egg Smash(EGSM) към UZS
soʻm0.0066265045
1 Egg Smash(EGSM) към ALL
L0.0000460955
1 Egg Smash(EGSM) към ANG
ƒ0.0000009845
1 Egg Smash(EGSM) към AWG
ƒ0.0000009845
1 Egg Smash(EGSM) към BBD
$0.0000011
1 Egg Smash(EGSM) към BAM
KM0.000000924
1 Egg Smash(EGSM) към BIF
Fr0.0016269
1 Egg Smash(EGSM) към BND
$0.000000715
1 Egg Smash(EGSM) към BSD
$0.00000055
1 Egg Smash(EGSM) към JMD
$0.000088363
1 Egg Smash(EGSM) към KHR
0.002208833
1 Egg Smash(EGSM) към KMF
Fr0.0002343
1 Egg Smash(EGSM) към LAK
0.0119565215
1 Egg Smash(EGSM) към LKR
රු0.000167629
1 Egg Smash(EGSM) към MDL
L0.000009295
1 Egg Smash(EGSM) към MGA
Ar0.002477475
1 Egg Smash(EGSM) към MOP
P0.0000044055
1 Egg Smash(EGSM) към MVR
0.000008415
1 Egg Smash(EGSM) към MWK
MK0.0009548605
1 Egg Smash(EGSM) към MZN
MT0.000035145
1 Egg Smash(EGSM) към NPR
रु0.000078089
1 Egg Smash(EGSM) към PYG
0.0039006
1 Egg Smash(EGSM) към RWF
Fr0.00079915
1 Egg Smash(EGSM) към SBD
$0.0000045265
1 Egg Smash(EGSM) към SCR
0.0000076835
1 Egg Smash(EGSM) към SRD
$0.000021175
1 Egg Smash(EGSM) към SVC
$0.0000048125
1 Egg Smash(EGSM) към SZL
L0.0000095425
1 Egg Smash(EGSM) към TMT
m0.000001925
1 Egg Smash(EGSM) към TND
د.ت0.00000161535
1 Egg Smash(EGSM) към TTD
$0.0000037235
1 Egg Smash(EGSM) към UGX
Sh0.0019162
1 Egg Smash(EGSM) към XAF
Fr0.0003124
1 Egg Smash(EGSM) към XCD
$0.000001485
1 Egg Smash(EGSM) към XOF
Fr0.0003124
1 Egg Smash(EGSM) към XPF
Fr0.00005665
1 Egg Smash(EGSM) към BWP
P0.000007392
1 Egg Smash(EGSM) към BZD
$0.0000011055
1 Egg Smash(EGSM) към CVE
$0.0000524095
1 Egg Smash(EGSM) към DJF
Fr0.0000979
1 Egg Smash(EGSM) към DOP
$0.0000352495
1 Egg Smash(EGSM) към DZD
د.ج0.0000714725
1 Egg Smash(EGSM) към FJD
$0.000001243
1 Egg Smash(EGSM) към GNF
Fr0.00478225
1 Egg Smash(EGSM) към GTQ
Q0.0000042185
1 Egg Smash(EGSM) към GYD
$0.000115181
1 Egg Smash(EGSM) към ISK
kr0.00006875

Egg Smash ресурс

За по-задълбочено разбиране на Egg Smash, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Egg Smash
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Egg Smash

Колко струва Egg Smash (EGSM) днес?
Цената в реално време на EGSM в USD е 0.00000055 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на EGSM към USD?
Текущата цена на EGSM към USD е $ 0.00000055. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Egg Smash?
Пазарната капитализация за EGSM е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на EGSM?
Циркулиращото предлагане на EGSM е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на EGSM?
EGSM постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на EGSM?
EGSM достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на EGSM?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за EGSM е $ 66.85 USD.
Ще се повиши ли EGSM тази година?
EGSM може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за EGSM за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:56:12 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Egg Smash (EGSM)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор EGSM-към-USD

Сума

EGSM
EGSM
USD
USD

1 EGSM = 0.0000 USD

Търговия на EGSM

EGSM/USDT
$0.00000055
$0.00000055$0.00000055
0.00%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,199.91
$109,199.91$109,199.91

-0.92%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,831.06
$3,831.06$3,831.06

-0.77%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03175
$0.03175$0.03175

-1.33%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.61
$185.61$185.61

-1.35%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,831.06
$3,831.06$3,831.06

-0.77%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,199.91
$109,199.91$109,199.91

-0.92%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.61
$185.61$185.61

-1.35%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5076
$2.5076$2.5076

-0.64%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,078.81
$1,078.81$1,078.81

-0.51%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000775
$0.0000775$0.0000775

+55.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09470
$0.09470$0.09470

+847.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00067
$0.00067$0.00067

+272.22%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000700
$0.000700$0.000700

+250.00%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000004889
$0.000000004889$0.000000004889

+80.27%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0034
$0.0034$0.0034

+36.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003282
$0.0000000000000000000000003282$0.0000000000000000000000003282

+26.27%