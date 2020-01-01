Токеномика на MULTIVERSX (EGLD) Открийте ключова информация за MULTIVERSX (EGLD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MULTIVERSX (EGLD) Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized. Официален уебсайт: https://multiversx.com/ Бяла книга: https://files.multiversx.com/multiversx-whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://explorer.multiversx.com/ Купете EGLD сега!

Токеномика и анализ на цената за MULTIVERSX (EGLD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MULTIVERSX (EGLD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 435.89M Общо предлагане: $ 31.42M Циркулиращо предлагане: $ 28.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 480.35M Рекорд за всички времена: $ 237 Най-ниска стойност за целия период: $ 6.54362957 Текуща цена: $ 15.29

Токеномика на MULTIVERSX (EGLD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MULTIVERSX (EGLD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EGLD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EGLD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EGLD, разгледайте цената в реално време на токените EGLD!

История на цените на MULTIVERSX (EGLD) Анализирането на историята на цените на EGLD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EGLD сега!

Прогноза за цената за EGLD Искате ли да знаете какъв път може да поеме EGLD? Нашата страница за прогноза за цената EGLD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EGLD сега!

