Токеномика на Effect AI (EFFECT) Открийте ключова информация за Effect AI (EFFECT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Effect AI (EFFECT) Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence. Официален уебсайт: https://effect.ai Бяла книга: https://docs.effect.ai/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/EFFECT1A1R3Dz8Hg4q5SXKjkiPc6KDRUWQ7Czjvy4H7E Купете EFFECT сега!

Токеномика и анализ на цената за Effect AI (EFFECT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Effect AI (EFFECT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.109 $ 0.109 $ 0.109 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.005702643231484674 $ 0.005702643231484674 $ 0.005702643231484674 Текуща цена: $ 0.006122 $ 0.006122 $ 0.006122 Научете повече за цената на Effect AI (EFFECT)

Токеномика на Effect AI (EFFECT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Effect AI (EFFECT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EFFECT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EFFECT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EFFECT, разгледайте цената в реално време на токените EFFECT!

Как да купя EFFECT Интересувате се да добавите Effect AI (EFFECT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EFFECT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате EFFECT в MEXC сега!

История на цените на Effect AI (EFFECT) Анализирането на историята на цените на EFFECT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EFFECT сега!

Прогноза за цената за EFFECT Искате ли да знаете какъв път може да поеме EFFECT? Нашата страница за прогноза за цената EFFECT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EFFECT сега!

