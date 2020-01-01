Токеномика на Everton FC Fan Token (EFC) Открийте ключова информация за Everton FC Fan Token (EFC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Everton FC Fan Token (EFC) Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games. Официален уебсайт: https://www.socios.com/everton-fan-tokens/ Изследовател на блокове: https://chiliscan.com/token/0xabee61f8ff0eadd8d4ee87092792aaf2d9b2ca8e Купете EFC сега!

Токеномика и анализ на цената за Everton FC Fan Token (EFC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Everton FC Fan Token (EFC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 966.85K $ 966.85K $ 966.85K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Рекорд за всички времена: $ 4.62 $ 4.62 $ 4.62 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.1673 $ 0.1673 $ 0.1673 Научете повече за цената на Everton FC Fan Token (EFC)

Токеномика на Everton FC Fan Token (EFC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Everton FC Fan Token (EFC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EFC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EFC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EFC, разгледайте цената в реално време на токените EFC!

Как да купя EFC Интересувате се да добавите Everton FC Fan Token (EFC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EFC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате EFC в MEXC сега!

История на цените на Everton FC Fan Token (EFC) Анализирането на историята на цените на EFC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EFC сега!

Прогноза за цената за EFC Искате ли да знаете какъв път може да поеме EFC? Нашата страница за прогноза за цената EFC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EFC сега!

