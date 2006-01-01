Токеномика на EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Открийте ключова информация за EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers. Официален уебсайт: https://edexa.network/ Бяла книга: https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2 Купете EDX сега!

Токеномика и анализ на цената за EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 211.28M $ 211.28M $ 211.28M Рекорд за всички времена: $ 0.10582 $ 0.10582 $ 0.10582 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 Текуща цена: $ 0.021128 $ 0.021128 $ 0.021128 Научете повече за цената на EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Токеномика на EDEXA BLOCKCHAIN (EDX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EDX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EDX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EDX, разгледайте цената в реално време на токените EDX!

Как да купя EDX Интересувате се да добавите EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EDX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате EDX в MEXC сега!

История на цените на EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Анализирането на историята на цените на EDX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EDX сега!

Прогноза за цената за EDX Искате ли да знаете какъв път може да поеме EDX? Нашата страница за прогноза за цената EDX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EDX сега!

