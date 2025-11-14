Токеномика на Edwin (EDWIN)

Открийте ключова информация за Edwin (EDWIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 13:59:21 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Edwin (EDWIN)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Edwin (EDWIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 812.00K
Общо предлагане:
$ 1.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 1.00B
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 812.00K
Рекорд за всички времена:
$ 0.00695
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.000137537924593378
Текуща цена:
$ 0.000812
Информация за Edwin (EDWIN)

Edwin connects your favorite AI assistants directly to DeFi protocols. By providing a secure bridge and handling blockchain operations invisibly, Edwin allows ChatGPT, Claude, and other AI interfaces to manage your investments, giving you access to tomorrow's trading interface.

Официален уебсайт:
https://edwin.finance/
Бяла книга:
https://docs.edwin.finance/
Изследовател на блокове:
https://solscan.io/token/GPrg1CgbBvAJS2SCuf9gF7NmQYsWudfyfWy5SUzypump

Токеномика на Edwin (EDWIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Edwin (EDWIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой EDWIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой EDWIN токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на EDWIN, разгледайте цената в реално време на токените EDWIN!

