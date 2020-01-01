Токеномика на EDU Coin (EDU) Открийте ключова информация за EDU Coin (EDU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EDU Coin (EDU) The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. Официален уебсайт: https://www.opencampus.xyz/ Бяла книга: https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 Купете EDU сега!

Токеномика и анализ на цената за EDU Coin (EDU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EDU Coin (EDU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 55.12M $ 55.12M $ 55.12M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 410.72M $ 410.72M $ 410.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 134.20M $ 134.20M $ 134.20M Рекорд за всички времена: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 Текуща цена: $ 0.1342 $ 0.1342 $ 0.1342 Научете повече за цената на EDU Coin (EDU)

Токеномика на EDU Coin (EDU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EDU Coin (EDU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EDU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EDU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EDU, разгледайте цената в реално време на токените EDU!

Как да купя EDU Интересувате се да добавите EDU Coin (EDU) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EDU, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате EDU в MEXC сега!

История на цените на EDU Coin (EDU) Анализирането на историята на цените на EDU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EDU сега!

Прогноза за цената за EDU Искате ли да знаете какъв път може да поеме EDU? Нашата страница за прогноза за цената EDU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EDU сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!