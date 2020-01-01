Токеномика на Edge (EDGE) Открийте ключова информация за Edge (EDGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Edge (EDGE) Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked. Официален уебсайт: https://www.definitive.fi Бяла книга: https://docs.definitive.fi Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0xED6E000dEF95780fb89734c07EE2ce9F6dcAf110 Купете EDGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Edge (EDGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Edge (EDGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 56.52M $ 56.52M $ 56.52M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 203.02M $ 203.02M $ 203.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 278.37M $ 278.37M $ 278.37M Рекорд за всички времена: $ 0.30183 $ 0.30183 $ 0.30183 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 Текуща цена: $ 0.27837 $ 0.27837 $ 0.27837 Научете повече за цената на Edge (EDGE)

Токеномика на Edge (EDGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Edge (EDGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EDGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EDGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EDGE, разгледайте цената в реално време на токените EDGE!

Как да купя EDGE Интересувате се да добавите Edge (EDGE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EDGE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате EDGE в MEXC сега!

История на цените на Edge (EDGE) Анализирането на историята на цените на EDGE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EDGE сега!

Прогноза за цената за EDGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме EDGE? Нашата страница за прогноза за цената EDGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EDGE сега!

