Токеномика на Earthmeta (EARTHMETA) Открийте ключова информация за Earthmeta (EARTHMETA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Earthmeta (EARTHMETA) EarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards. Официален уебсайт: https://earthmeta.ai Бяла книга: https://static2.earthmeta.ai/Whitepaper_EarthMeta_Token_V1.pdf Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x708383ae0e80E75377d664E4D6344404dede119A Купете EARTHMETA сега!

Токеномика и анализ на цената за Earthmeta (EARTHMETA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Earthmeta (EARTHMETA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.88M $ 14.88M $ 14.88M Общо предлагане: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Циркулиращо предлагане: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.74M $ 21.74M $ 21.74M Рекорд за всички времена: $ 0.0291 $ 0.0291 $ 0.0291 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.009175622425180366 $ 0.009175622425180366 $ 0.009175622425180366 Текуща цена: $ 0.01035 $ 0.01035 $ 0.01035 Научете повече за цената на Earthmeta (EARTHMETA)

Токеномика на Earthmeta (EARTHMETA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Earthmeta (EARTHMETA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EARTHMETA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EARTHMETA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EARTHMETA, разгледайте цената в реално време на токените EARTHMETA!

Как да купя EARTHMETA Интересувате се да добавите Earthmeta (EARTHMETA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на EARTHMETA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате EARTHMETA в MEXC сега!

История на цените на Earthmeta (EARTHMETA) Анализирането на историята на цените на EARTHMETA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EARTHMETA сега!

Прогноза за цената за EARTHMETA Искате ли да знаете какъв път може да поеме EARTHMETA? Нашата страница за прогноза за цената EARTHMETA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EARTHMETA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!