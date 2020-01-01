Токеномика на EARN M Rewards (EARNM) Открийте ключова информация за EARN M Rewards (EARNM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EARN M Rewards (EARNM) The EARNM Loyalty Ecosystem is an earnings-focused ecosystem that enables Web2/Web3 participants from all socioeconomic backgrounds to find new and valuable ways to grow and prosper. By transforming the Smartphone into the EarnPhone, $EARNM empowers users with additional sources of income for completing every day tasks. Whether you’re streaming music or trading crypto — $EARNM makes it easy to earn while using your phone. Официален уебсайт: https://www.earnm.com/ Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0xaeb3DD897Ade187B9F9e4c491Bc7A81F69F7093E Купете EARNM сега!

Токеномика и анализ на цената за EARN M Rewards (EARNM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EARN M Rewards (EARNM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.25M $ 4.25M $ 4.25M Рекорд за всички времена: $ 0.06729 $ 0.06729 $ 0.06729 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000847138937544004 $ 0.000847138937544004 $ 0.000847138937544004 Текуща цена: $ 0.000849 $ 0.000849 $ 0.000849 Научете повече за цената на EARN M Rewards (EARNM)

Токеномика на EARN M Rewards (EARNM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EARN M Rewards (EARNM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EARNM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EARNM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EARNM, разгледайте цената в реално време на токените EARNM!

История на цените на EARN M Rewards (EARNM) Анализирането на историята на цените на EARNM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EARNM сега!

