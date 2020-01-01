Токеномика на Eternal AI (EAI) Открийте ключова информация за Eternal AI (EAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Eternal AI (EAI) Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin. Официален уебсайт: https://eternalai.org/ Бяла книга: https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d

Токеномика и анализ на цената за Eternal AI (EAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Eternal AI (EAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 226.23M $ 226.23M $ 226.23M FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.13M $ 20.13M $ 20.13M Рекорд за всички времена: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 Текуща цена: $ 0.020127 $ 0.020127 $ 0.020127 Научете повече за цената на Eternal AI (EAI)

Токеномика на Eternal AI (EAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Eternal AI (EAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EAI, разгледайте цената в реално време на токените EAI!

История на цените на Eternal AI (EAI) Анализирането на историята на цените на EAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на EAI сега!

Прогноза за цената за EAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме EAI? Нашата страница за прогноза за цената EAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EAI сега!

