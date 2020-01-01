Токеномика на Dypius (DYP) Открийте ключова информация за Dypius (DYP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dypius (DYP) Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming. Официален уебсайт: https://dypius.com/ Бяла книга: https://dyp.finance/about Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x39b46b212bdf15b42b166779b9d1787a68b9d0c3 Купете DYP сега!

Токеномика и анализ на цената за Dypius (DYP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dypius (DYP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 942.52K $ 942.52K $ 942.52K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 155.02M $ 155.02M $ 155.02M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.5498 $ 0.5498 $ 0.5498 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004530729626460231 $ 0.004530729626460231 $ 0.004530729626460231 Текуща цена: $ 0.00608 $ 0.00608 $ 0.00608 Научете повече за цената на Dypius (DYP)

Токеномика на Dypius (DYP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dypius (DYP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DYP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DYP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DYP, разгледайте цената в реално време на токените DYP!

Как да купя DYP Интересувате се да добавите Dypius (DYP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DYP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DYP в MEXC сега!

История на цените на Dypius (DYP) Анализирането на историята на цените на DYP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DYP сега!

Прогноза за цената за DYP Искате ли да знаете какъв път може да поеме DYP? Нашата страница за прогноза за цената DYP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DYP сега!

