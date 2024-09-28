Токеномика на DYNACHAIN (DYNA) Открийте ключова информация за DYNACHAIN (DYNA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DYNACHAIN (DYNA) DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance. Официален уебсайт: https://dynachain.io/ Бяла книга: https://docsend.com/view/htyn99859awizmea Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4 Купете DYNA сега!

Токеномика и анализ на цената за DYNACHAIN (DYNA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DYNACHAIN (DYNA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 96.25M $ 96.25M $ 96.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.28M $ 21.28M $ 21.28M Рекорд за всички времена: $ 4.23 $ 4.23 $ 4.23 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0400045803791659 $ 0.0400045803791659 $ 0.0400045803791659 Текуща цена: $ 0.042566 $ 0.042566 $ 0.042566 Научете повече за цената на DYNACHAIN (DYNA)

Токеномика на DYNACHAIN (DYNA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DYNACHAIN (DYNA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DYNA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DYNA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DYNA, разгледайте цената в реално време на токените DYNA!

Как да купя DYNA Интересувате се да добавите DYNACHAIN (DYNA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DYNA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DYNA в MEXC сега!

История на цените на DYNACHAIN (DYNA) Анализирането на историята на цените на DYNA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DYNA сега!

Прогноза за цената за DYNA Искате ли да знаете какъв път може да поеме DYNA? Нашата страница за прогноза за цената DYNA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DYNA сега!

